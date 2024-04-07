  • USD: 31,92 - 31,98
  • EURO: 34,59 - 34,65
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hadise yürekleri hoplattı!

Ünlü şarkıcı Hadise, her paylaşımıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğin ardından ayrılan Hadise, bu kez yepyeni paylaşımıyla gündeme geldi. Giydiği kırmızı kıyafetiyle yürekleri hoplatan Hadise'nin zayıflığı da gözlerden kaçmadı. İşte Hadise'nin yürek hoplatan o videosu...

Ekleme: 7.04.2024 - 09:06 Güncelleme: 7.04.2024 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler'le 5 aylık evliliğini tek celsede sona erdirdi. 22 Ekim 1985 doğumlu 38 yaşındaki Hadise, sosyal medya paylaşımları ve iddialı tarzıyla sıkça adından söz ettiriyor.

Ünlü şarkıcı son olarak giydiği kırmızı kıyafetiyle gündeme geldi.


Hadise yürekleri hoplattı!

Hadise kırmızılar içinde paylaştı!

En son temizlik sopasıyla dans ettiği hallerine; 'İkinci Merve Boluğur vakası yükleniyor', 'Dans edebilseymiş keşke', 'Aşk yaşamadığı bir temizlik sopası kalmıştı' gibi yorumlar yapılmıştı.


Hadise yürekleri hoplattı!

İŞTE O PAYLAŞIM

Ancak Hadise'nin kırmızılar içindeki paylaşımına bu sefer 'yürek hoplattı' yorumları yapıldı.

Aynı zamanda Hadise'nin zayıflığı da gözlerden kaçmadı.


Hadise yürekleri hoplattı!

HADİSE'DEN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Sosyal medyada cesur karelerini paylaşan Hadise, hayranlarına içini dökmüştü. "Sevmiyo" şarkısının detaylarını paylaşan Hadise, sözleriyle herkesin dikkatini çekti.

Hadise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Yeni şarkımın adının Sevmiyo olduğuna bakmayın…Hem sevmenin, hem de sevilmenin ne demek olduğunu öğrendiğim bir dönemdeyim…

Hadise yürekleri hoplattı!

Bu şarkıyı ilk duyduğumda aklıma gelen ise sadece bir kişiydi... 20 sene önce ilk bakışta aşık olduğum, ve o günden sonra ilişkimiz boyunca her geçen gün yeniden aşık olduğum, beni tamamlayan ilk aşkım… Bana hiç aşık oldun mu diye sorarsanız işte bu hikayemin baş kahramanı, 20 sene önce gerçek aşkı tattığım ilk adam, tek aşkımı anlatırım.

Öyle ya bazı insanlar kalbinizde sadece güzel duygular bırakır, onun için sadece en güzelini dilersiniz ve hep iyi hatırlarsınız. Benim ilk aşkımla olan hikayem de bana sadece iyi hissetmeyi hatırlatıyor.

Hadise yürekleri hoplattı!

Aslında her biten ilişkiden sonra o insana ait ne varsa anında silerim, asla tutmam. Ama ilk aşkımla olan fotoğraflarımı dahi silmedim, atmadım. Seyahatlerimizin biletlerini bile tuttum. İşte "sevmiyo" o unutamadığınız kalbinizde hep özel kalacak kişi için yazılmış bir şarkı…

Ben size benim gerçek 'aşk' hikayemi anlattım… Sizin de kendi hikayenizi benimle yorumlardan paylaşmanızı çok isterim…

Her şarkımda size hikayesini anlatıyorum, Sevmiyo böyle bir hikayeye şahitlik etti ve anlattı…

Sessiz kalınarak konuşulan bir araba yolculuğu gibi… Sevmekten yorulup dinlenmek gibi… Hem korkup, hem delicesine istemek gibi… Aşk gibi… Sıcak bir yaz gibi…
Melih Gökçek’ten Yavaş’a sert eleştiri: Hani nerede şeffaflık?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 9 günlük tatilin ilk gününde 651 kaza: 9 ölü 1047 yaralı
Dışişleri Bakanlığı’nda yapısal dönüşüm: Güçlü diploması güçlü Türkiye vurgusu!
Başkan Erdoğan yol haritasını çizdi! Eksikleri gidererek gönüllere gireceğiz
İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Meral Akşener'e karşı harekete geçtiler: 2 isim daha aday oluyor
YSK'dan Kütahya kararı: Oylar yeniden sayılacak
İran’ın intikam yemini alarma geçirdi! ABD’nin en büyük kabusu gerçek oluyor: Saldırı artık kaçınılmaz!
İstanbul ve Konya'ya yeni raylı sistem! 2 projeyi Ulaştırma Bakanlığı üstlendi
CHP'nin mazbata töreninde ezan rahatsızlığı... 'Bu ne ya ora cami bura cami'
Ticaret Bakanlığı rekor ihracata destek olan illeri sıraladı: Liderlik İstanbul'da
DEM Parti vekilinden skandal hareket! Terörist cenazesi taşıdı
Gazze'de can kaybı 33 bin 137'ye çıktı
Dolandırıcılar gözlerini memur adaylarına dikti! İş vaadi ile binlerce kişi mağdur oldu
Türkiye'den NATO üyelerine PKK/YPG uyarısı! 'Teröre desteği artık kesin'
12 ülke harekete geçti! Özgürlük filosu Gazze yolunda
İliç'teki heyelanda toprak altında kalan 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Bakan Yerlikaya duyurdu: DEAŞ'a BOZDOĞAN darbesi! 48 şüpheli yakalandı
Başkan Erdoğan'dan gece kulübündeki yangına ilişkin açıklama: Bu binaya ruhsatı verenler kim?
29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınıyla ilgili yeni gelişme: 8 kişi tutuklandı
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'da dua: Bir olacağız beraber olacağız!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Kredi kartı faiz oranları değişti! Merkez Bankası'ndan yeni karar

Kredi kartı faiz oranları değişti! Merkez Bankası'ndan yeni karar

Bu laleyi koparan yandı: Cezası 244 bin 315 TL

Bu laleyi koparan yandı: Cezası 244 bin 315 TL

Araç sahipleri dikkat! Sıcak havalarda bunu sakın yapmayın…

Araç sahipleri dikkat! Sıcak havalarda bunu sakın yapmayın…

Kira beyannamesinde bugün son gün

Kira beyannamesinde bugün son gün

Dokuz gün ücretsiz olacak! Bu geceden itibaren başlıyor

Dokuz gün ücretsiz olacak! Bu geceden itibaren başlıyor