Esra Erol'un annesine bakın!

Türkiye'nin sevilen sunucularından Esra Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla büyük ilgi topladı. Ali Özbir ve 2 çocuğu ile mutlu bir evliliği olan ve ailesiyle sık sık bir araya gelen Erol, son olarak anne ve babasıyla çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı. Sevilen sunucu Esra Erol'un annesini görenler, kızına benzerliğiyle dikkat çekti. İşte Esra Erol'un annesi...

ATV'de reytingleri altüst eden 'Esra Erol'da' programının sunucusu Esra Erol, 2010 yılında hayatını Ali Özbir ile evlendi.Esra Erol ve Ali Özbir'in bu mutlu evliliğinden 23 Temmuz 2011 tarihinde ilk çocukları İdris Ali Özbir adında erkek çocuğu oldu.Esra Erol'un annesi kendine hayran bıraktı!'Biz buradayız, yalnız değilsiniz' sözüyle haftaiçi her gün ATV ekranlarında seyirciyle buluşan Esra Erol, sosyal medyayı da bir hayli aktif kullanıyor.Paylaşımlarıyla dikkatleri üstüne çeken Esra Erol, sık sık ailesiyle paylaşım yapmayı esirgemiyor.Son olarak bir kare paylaşarak 'Aile çok kıymetli en güvenli kale, en sakin liman. Kıymetini bilin, sarılın, öpün nazlanın…' notunu düşen Esra Erol'un annesini görenler şaşkınlıklarını gizleyememişti.İşte Esra Erol'un annesi...