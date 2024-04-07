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Eski eşler yorumlaştı!

Kızı Melisa Nur Akgün'ün babası Engin Akgün ile 2008-2013 yılları arasında evli kalan Ceyda Düvenci, 8 yıllık eşi Bülent Şakrak'la geçen sene boşandı. İkili boşanmadan aylar sonra ise ihanet iddialarıyla gündeme geldi. İhanet iddiaları magazin gündemini sallarken Bülent Şakrak, bu kez Ceyda Düvenci'nin ikinci eşi Engin Akgün'e yaptığı yorumla dikkat çekti. Düvenci'nin eski eşlerinin karşılıklı yorumlaşması kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar...

Ekleme: 7.04.2024 - 09:13 Güncelleme: 7.04.2024 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
Kızı Melisa Nur Akgün'ün babası Engin Akgün ile 2008-2013 yılları arasında evli kalan Ceyda Düvenci, 8 yıllık eşi Bülent Şakrak'tan geçen sene boşandı.

İkilinin sürpriz boşanması uzun süre magazin gündeminde yer alırken Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak geçen günlerde ihanet iddialarıyla gündeme geldi.


Eski eşler yorumlaştı!

Oyuncu Bülent Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı ileri sürüldü.


Eski eşler yorumlaştı!

Bülent Şakrak cephesinden, iddialar hakkında menajeri Handan Taşkın aracılığıyla açıklama geldi. Taşkın, Bülent Şakrak ve Esra Akpınar aşkını doğruladı. Handan Taşkın Seyhan Erdağ'a "Aralık ayından beri birlikteler, birliktelikleri Maviye Sürgün dizisinde başlamadı, evlilikleri de bu ilişki nedeniyle bitmedi, Esra'yı önceden de tanıyorduk" açıklaması yaptı.


Eski eşler yorumlaştı!

Esra Akpınar da konuya dair sessizliğini bozdu. Akpınar, "Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim" dedi.


Eski eşler yorumlaştı!

İhanet iddiaları magazin gündemini sallarken Bülent Şakrak, bu kez Ceyda Düvenci'nin ikinci eşi Engin Akgün'e yaptığı yorumla dikkat çekti.

Akgün, Ceyda Düvenci ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa'nın şarkı söylediği anları sosyal medya hesabında yayınladı.

Eski eşler yorumlaştı!

Melisa ile kurduğu güçlü bağla dikkat çeken Şakrak ise paylaşıma kayıtsız kalmadı ve "Aşkım" yorumunda bulundu.

Engin Akgün ise Şakrak'a "Çok içinden söylüyor be Bülent baba, sayende" şeklinde karşılık verdi.


Akgün'ün yorumuna da kayıtsız kalmayan Bülent Şakrak, "Estağfurullah Engin baba, ne yaptıysa kendi yaptı benim kuzum. Biz hep birlikte yanındayız sadece" ifadelerini kullandı.


Eski eşler yorumlaştı!

İkilinin yorumlarını gören bir sosyal medya kullanıcısı da "Siz ne harika babalarsınız" dedi.

Öte yandan Ceyda Düvenci'nin ilk göz ağrısı Melisa da performansıyla sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Eski eşler yorumlaştı!

İşte Melisa'nın şarkı söylediği o anlar...

İLK KURTLAR VADİSİ'NİN YILDIZI ÇIKTI!

Engin Akgün ve Bülent Şakrak'ın karşılıklı yorumlaşmasıyla gündeme gelen Ceyda Düvenci'nin ilk eşi de merak konusu oldu. Düvenci'nin ilk eşi Kurtlar Vadisi'nin yıldızı çıktı.


İşte Ceyda Düvenci başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...
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