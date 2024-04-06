Ünlü çift boşanıyor

İngiliz oyuncu Sacha Baron Cohen ve kendisi gibi oyuncu Isla Fisher 2010 yılında nikah masasına oturdu. Ünlü çift boşanacaklarını açıklaması ile gündeme geldi.Sacha Baron Cohen ve Isla Fisher tenis kıyafetleriyle yayınladıkları gönderinin altına, "Yirmi yıldan fazla süren uzun bir tenis maçının ardından nihayet raketlerimizi bırakıyoruz. 2023'te evliliğimizi sonlandırmak için ortaklaşa dava açtık. Gizliliğimize her zaman öncelik verdik ve bu değişiklik üzerinde sessizce çalışıyoruz. Çocuklarımıza olan bağlılığımızı ve sevgimizi sonsuza kadar paylaşıyoruz. Ailemizin mahremiyet isteğine saygı duyduğunuzu içtenlikle takdir ediyoruz." notunu düştüler.