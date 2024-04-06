Saç ektirdi

Selin İmer ile mutlu bir evliliği olan Mustafa Ceceli, son hali ile herkesi şaşkına çevirdi. Son dönemde erkeklerin yaptırdığı estetik işlemler ve bakımlar gündeme gelirken dikkat çeken isimlerden biri de Mustafa Ceceli oldu.Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden şarkıları dillere pelesenk olan ünlü isim Ceceli, yeni görünümünü sosyal medya hesabından yayınladı.Son haliyle gündem olan ünlü şarkıcı Ceceli, hakkında sosyal medya kullanıcıları "Bu ne hal?" ve "Sana ne olmuş?" gibi yorumlarda bulundu.İşte şarkıcı Mustafa Ceceli'nin son hali;