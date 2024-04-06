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Feyza Civelek spoileri verdi

Ünlü oyuncu Feyza Civelek, katıldığı programda diziyle ilgili açıklamalar yaptı. Civelek, senaryoyla ilgili spoiler vermeyi de ihmal etmedi.

Ekleme: 6.04.2024 - 11:49 Güncelleme: 6.04.2024 - 11:50 / Editör: Ozge Selin
Son dönemin en çok konuşulan projelerinden Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Nilay karakteri ile adından söz ettiren Feyza Civelek, başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Feyza Civelek spoileri verdi

Dizinin senaristi Melis Civelek'in kızı olan Feyza Civelek, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un Bize Kaldı programına katılarak diziyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Nilay açılacak

Feyza Civelek spoileri verdi

Senaryoyla ilgili spoiler veren Civelek, bombayı da patlattı. Ünlü oyuncu, tesettürlü olan Nilay'ın kısa bir süre sonra açılacağını söyledi.

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