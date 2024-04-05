Ünlü çiftin mutlu günü!

'Pis Yedili', 'Yasak Elma', 'Hayat Bilgisi' gibi projelerde boy gösteren Eda Ece, 'Yıldız Argun' karakteriyle hafızalarda yer etti.Oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiren isim, magazinin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor."BANA BİR PANİK GELDİ"Yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile geçtiğimiz sene Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde dünyaevine giren Eda Ece, düğün günü hakkında yaptığı açıklamalarla çok konuşulmuştu. Ünlü isim şu açıklamaları yapmıştı:Çok güzel bir düğün oldu ama bana bir panik geldi, zangır zangır titredim. Buğra elimi tutarak ve konuşarak sakinleştirdi beni. İyi ki 30’lu yaşlarımda evlenmişim. 20’lerindeyken tecrübesiz oluyorsun, hep aileler karışıyor. Babam nikah boyu mutluluktan ağladı, onun ağladığını görünce ben de neredeyse ağlıyordum."KIZ İSTİYORDUM"Evliliğinin ardından kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran Ece, süreç hakkında "İlk 3 ayda midem bulandı, tansiyonum düştü. Bütün yan etkileri yaşadım! Gizli gizli kız istiyordum. Buğra hep “Fark etmez, sağlıklı doğsun da” diyordu. Hamilelik neredeyse tüm organlarınızı, hormonlarınızı ve beyninizi etkiliyor. Bu süreçte kadının hissetmesi gereken mutluluk ve kendine güven. Artık yediğimin içinde ne olduğuna, yüzüme ne sürdüğüme çok dikkat ediyorum. Hamileliğimle birlikte dikkatim daha da arttı" demişti."KLASİK İSİM SEVİYORUM"Eski ve klasik isimleri sevdiğini söyleyen Eda Ece, yeğeninin sınıf listesindeki kızların ismine baktığını ve oldukça şaşırdığını anlatmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:Yeni isimler çok değişik. Lili, Lala, Lolo gibi isimler var. Annemin adı Ayşe, en kötü onun ismini koyacağım."MİNA İPEK" DÜNYAYA GELDİEn son seçim günü karnı burnunda pozunu paylaşan ve 'Son ayıma girdim' diyen Eda Ece'den geçtiğimiz saatlerde sevindiren haber geldi. Ünlü çift, kızlarını kucaklarına aldı! Mutlu haberi Galatasaray Basketbol takımının Instagram hesabı duyurdu. Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin, kızlarına 'Mina İpek' ismini koyduğu görüldü.