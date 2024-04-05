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Ünlü çiftin mutlu günü!

2019 yılından bu yana aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da evlenen, geçtiğimiz eylül ayında hamilelik haberiyle gündeme gelen Eda Ece, doğum yaptı. Kızının adını yeni nesil isimlerden koymak istemediğini belirten oyuncu ve Bilgehan Tuncer'in isim seçimi dikkat çekti.

Ekleme: 5.04.2024 - 01:12 Güncelleme: 5.04.2024 - 01:15 / Editör: Ozge Selin
'Pis Yedili', 'Yasak Elma', 'Hayat Bilgisi' gibi projelerde boy gösteren Eda Ece, 'Yıldız Argun' karakteriyle hafızalarda yer etti.

Oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiren isim, magazinin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

"BANA BİR PANİK GELDİ"

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile geçtiğimiz sene Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde dünyaevine giren Eda Ece, düğün günü hakkında yaptığı açıklamalarla çok konuşulmuştu. Ünlü isim şu açıklamaları yapmıştı:

Çok güzel bir düğün oldu ama bana bir panik geldi, zangır zangır titredim. Buğra elimi tutarak ve konuşarak sakinleştirdi beni. İyi ki 30’lu yaşlarımda evlenmişim. 20’lerindeyken tecrübesiz oluyorsun, hep aileler karışıyor. Babam nikah boyu mutluluktan ağladı, onun ağladığını görünce ben de neredeyse ağlıyordum.

Ünlü çiftin mutlu günü!

"KIZ İSTİYORDUM"

Evliliğinin ardından kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran Ece, süreç hakkında "İlk 3 ayda midem bulandı, tansiyonum düştü. Bütün yan etkileri yaşadım! Gizli gizli kız istiyordum. Buğra hep “Fark etmez, sağlıklı doğsun da” diyordu. Hamilelik neredeyse tüm organlarınızı, hormonlarınızı ve beyninizi etkiliyor. Bu süreçte kadının hissetmesi gereken mutluluk ve kendine güven. Artık yediğimin içinde ne olduğuna, yüzüme ne sürdüğüme çok dikkat ediyorum. Hamileliğimle birlikte dikkatim daha da arttı" demişti.

Ünlü çiftin mutlu günü!

"KLASİK İSİM SEVİYORUM"

Eski ve klasik isimleri sevdiğini söyleyen Eda Ece, yeğeninin sınıf listesindeki kızların ismine baktığını ve oldukça şaşırdığını anlatmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Yeni isimler çok değişik. Lili, Lala, Lolo gibi isimler var. Annemin adı Ayşe, en kötü onun ismini koyacağım.

Ünlü çiftin mutlu günü!

"MİNA İPEK" DÜNYAYA GELDİ

En son seçim günü karnı burnunda pozunu paylaşan ve 'Son ayıma girdim' diyen Eda Ece'den geçtiğimiz saatlerde sevindiren haber geldi. Ünlü çift, kızlarını kucaklarına aldı! Mutlu haberi Galatasaray Basketbol takımının Instagram hesabı duyurdu. Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin, kızlarına 'Mina İpek' ismini koyduğu görüldü.

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