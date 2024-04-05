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Köpek korkusunu yendi

Köpek korkusu ile bilinen ünlü şarkıcı Alişan, çocuklarının yardımı ile durumu atlattı. Alişan, çocuklarının isteği üzerine bir köpek sahiplendi. Ünlü şarkıcı o anları sosyal medyadan paylaştı.

Ekleme: 5.04.2024 - 15:43 Güncelleme: 5.04.2024 - 15:45 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Alişan köpek korkusu ile biliniyor. Köpek gördüğünde yolunu değiştiren Alişan, çocukları Burak ve Eliz'in hayvan sevgisinden mahrum kalmasını istemedi.

Alişan, geçtiğimiz gün bir Poodle ırk köpek sahiplendi.

"ÇOCUKLARIN HAYVAN SEVGİSİNDEN UZAK KALMASINI İSTEMEDİM"

Şimdilerde TRT1 ekranlarında gündüz kuşağı programı yapan şarkıcı Alişan, köpek sahiplenmesiyle ilgili; "Çocuklar çok istiyordu, onların hayvan sevgisinden uzak kalmasını istemedim. Eliz ile Burak üzerine titriyor. İsmini onlar koydu 'Kaju' oldu. Köpek korkum da eskisi kadar kalmadı ama yine de büyük köpeklerden korkuyorum" şeklinde konuştu.

Köpek korkusunu yendi
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