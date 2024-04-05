Köpek korkusunu yendi

Ünlü şarkıcı Alişan köpek korkusu ile biliniyor. Köpek gördüğünde yolunu değiştiren Alişan, çocukları Burak ve Eliz'in hayvan sevgisinden mahrum kalmasını istemedi.Alişan, geçtiğimiz gün bir Poodle ırk köpek sahiplendi.Şimdilerde TRT1 ekranlarında gündüz kuşağı programı yapan şarkıcı Alişan, köpek sahiplenmesiyle ilgili; "Çocuklar çok istiyordu, onların hayvan sevgisinden uzak kalmasını istemedim. Eliz ile Burak üzerine titriyor. İsmini onlar koydu 'Kaju' oldu. Köpek korkum da eskisi kadar kalmadı ama yine de büyük köpeklerden korkuyorum" şeklinde konuştu.