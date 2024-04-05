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Keremcem: Şarkıcılığı ihmal ettim!

'Elif', 'O Hayat Benim', 'İki Yalancı' ve 'Kimse Bilmez' gibi yapımlarda rol alan Keremcem, Etiler'de objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcı, hayranlarına yeni albüm müjdesi verdi.

Ekleme: 5.04.2024 - 01:09 Güncelleme: 5.04.2024 - 01:10 / Editör: Ozge Selin
Yeni projesinden bahseden Keremcem, "Dokuz şarkıcılık albümüm mayıs ayında çıkacak. Bir sürü bestem var, 13 şarkıya da çıkarabilirim. Meslekte 20'nci yılım" açıklamasını yaptı.

"ARTIK MÜZİĞE AĞIRLIK VERECEĞİM"

Oyunculuk kariyeriyle de ön planda olan 46 yaşındaki şarkıcı, "Diziyi seviyorum ama şarkıcılığı ihmal ettim. Artık buraya ağırlık vereceğim" şeklinde konuştu.

Keremcem: Şarkıcılığı ihmal ettim!
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