  • USD: 31,84 - 31,90
  • EURO: 34,56 - 34,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kariyeri hakkında konuştu

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Meryem Uzerli, "Belki misafir oyuncu olarak olabilir ya da büyük bir proje gelirse, acayip beni çeken karakter olursa hayır demem." dedi.

Ekleme: 5.04.2024 - 09:09 Güncelleme: 5.04.2024 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Central Asian University'de düzenlenen etkinliğin onur konuğu olarak Taşkent'e gitti. Kariyeri hakkında konuşan Uzerli, "Beni heyecanlandırmayan bir karakter için kendimi yıpratmak istemem. Ama yine de hepimizin çalışması gerekiyor" dedi. Ardından Uzerli şunları söyledi: "O yüzden belki misafir oyuncu olarak olabilir ya da büyük bir proje gelirse, acayip beni çeken karakter olursa hayır demem. Ama o zaman gerçekten yapımcılarla farklı bir denge bulmam lazım ki, çalışma şartlarım da ona göre olsun. Çünkü benim enstrümanım, kendimim. Ben kendi içimde olan dünyayı ortaya koyuyorum."

32 yıllık anlaşmayı durduran karar Resmi Gazete'de: Türkiye silah bilgisi vermeyecek
Türkiye'deki İsrail casuslarına yeni operasyon!
Sayıştay raporuna yansıdı: Beşiktaş’taki iş yerlerinin yüzde 85’i kaçak çıktı
İran-İsrail gerilimi tırmanıyor! Netanyahu teyakkuza geçti ülkede yüksek alarm ilan edildi!
Bakan Şimşek rakamlarla açıkladı: Cari açık beklentinin altında gelecek...
MİT'ten nokta operasyon! Terörist Vahide Atalay öldürüldü
Gazze'de can kaybı 33 bin 91'e yükseldi
Gazze’den dönen Türk doktor gördüklerini anlattı: Tek kelimeyle soykırım var
İstanbul'da “Mahzen-25” operasyonu: 11 gözaltı kararı
MGK’da “kırmızı kitap” masada! Devletin “gizli anayasası” ele alınacak
CHP ve DEM Parti arasında Van krizi yaşanmıştı! Partiden ihraç edilecek
Seçim bitti CHP kaosu bitmedi! 'Ya özür ya mahkeme'
TOGG zirveyi perçinledi! Avrupa devlerini geride bıraktı! Satılan her 3 otomobilden 1'i...
Dış ticaret rakamlarını değerlendirdi! 'Yanlarında olmaya devam edeceğiz'
Bakan Tunç'tan 'Yargı reformu' açıklaması! 'Hiç durmadan...'
MSB: 1 Ocak'tan bu yana 673 terörist etkisiz hâle getirildi
Bakan Kacır duyurdu: Destekler sürüyor! 16,7 milyar TL...
AK Parti tarihinde bir ilk: Savur'da belediyeyi kazandılar
Güroymak'ta yapılan itirazlar sonrası belediye başkanlığı YRP'den AK Parti'ye geçti
Ankara’da Hurdacılar Sanayi Sitesinde yangın! Bilanço gün ağırınca ortaya çıktı
Keşfedilen En Değerli Şey: Altın Yanında Ucuz Kalır: Dünyanın En Pahalı Madeni!

Keşfedilen En Değerli Şey: Altın Yanında Ucuz Kalır: Dünyanın En Pahalı Madeni!

Apple, bazı cihazlara desteği kesiyor: Listeye 2 model daha eklendi

Apple, bazı cihazlara desteği kesiyor: Listeye 2 model daha eklendi

Son tarih yaklaşıyor... 15 TL ödemeyenlere 13 bin TL ceza var!

Son tarih yaklaşıyor... 15 TL ödemeyenlere 13 bin TL ceza var!

Borsada hissesi olanlar dikkat! Bugün son gün

Borsada hissesi olanlar dikkat! Bugün son gün

Google'dan değişiklik! O özellik için ücret alabilir

Google'dan değişiklik! O özellik için ücret alabilir

Avcılar'da yıkılan bina bir gerçeği ortaya çıkardı: Duvarları yokmuş!

Avcılar'da yıkılan bina bir gerçeği ortaya çıkardı: Duvarları yokmuş!