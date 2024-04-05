Kariyeri hakkında konuştu

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Meryem Uzerli, "Belki misafir oyuncu olarak olabilir ya da büyük bir proje gelirse, acayip beni çeken karakter olursa hayır demem." dedi.

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Central Asian University'de düzenlenen etkinliğin onur konuğu olarak Taşkent'e gitti. Kariyeri hakkında konuşan Uzerli, "Beni heyecanlandırmayan bir karakter için kendimi yıpratmak istemem. Ama yine de hepimizin çalışması gerekiyor" dedi. Ardından Uzerli şunları söyledi: "O yüzden belki misafir oyuncu olarak olabilir ya da büyük bir proje gelirse, acayip beni çeken karakter olursa hayır demem. Ama o zaman gerçekten yapımcılarla farklı bir denge bulmam lazım ki, çalışma şartlarım da ona göre olsun. Çünkü benim enstrümanım, kendimim. Ben kendi içimde olan dünyayı ortaya koyuyorum."



