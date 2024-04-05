Demet Akalın paylaşımıyla maziye götürdü

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden şarkıcı Demet Akalın paylaştığı fotoğrafla takipçilerini maziye götürdü.Her yaptığı paylaşımla konuşulmayı başaran Demet Akalın'dan çok konuşulacak 'Miss Globe' paylaşımı geldi.Demet Akalın, sosyal medya sayfasından o dönem yarışmanın birincisi olan Gülay Pınarbaşı ile olan bir karesini paylaşarak "Bazen kaçıncı olduğunun bir önemi yoktur." notunu düştü.Gülay Pınarbaşı, yarışmanın ardından ekranlardan uzak hayat sürmeyi tercih ederken; Demet Akalın ise art arda çıkardığı albümlerle müzik dünyasına damga vuran isimlerden biri oldu.