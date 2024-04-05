Demet Akalın paylaşımıyla maziye götürdü
1990 yılında Miss Globe'a katılan Demet Akalın, yarışmanın birincisi Gülay Pınarbaşı ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden şarkıcı Demet Akalın paylaştığı fotoğrafla takipçilerini maziye götürdü.
Her yaptığı paylaşımla konuşulmayı başaran Demet Akalın'dan çok konuşulacak 'Miss Globe' paylaşımı geldi.
"Bazen kaçıncı olduğunun bir önemi yoktur"
Demet Akalın, sosyal medya sayfasından o dönem yarışmanın birincisi olan Gülay Pınarbaşı ile olan bir karesini paylaşarak "Bazen kaçıncı olduğunun bir önemi yoktur." notunu düştü.
Gülay Pınarbaşı, yarışmanın ardından ekranlardan uzak hayat sürmeyi tercih ederken; Demet Akalın ise art arda çıkardığı albümlerle müzik dünyasına damga vuran isimlerden biri oldu.
Her yaptığı paylaşımla konuşulmayı başaran Demet Akalın'dan çok konuşulacak 'Miss Globe' paylaşımı geldi.
"Bazen kaçıncı olduğunun bir önemi yoktur"
Demet Akalın, sosyal medya sayfasından o dönem yarışmanın birincisi olan Gülay Pınarbaşı ile olan bir karesini paylaşarak "Bazen kaçıncı olduğunun bir önemi yoktur." notunu düştü.
Gülay Pınarbaşı, yarışmanın ardından ekranlardan uzak hayat sürmeyi tercih ederken; Demet Akalın ise art arda çıkardığı albümlerle müzik dünyasına damga vuran isimlerden biri oldu.