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Demet Akalın'dan Miss Globe göndermesi!

1990 yılında katıldığı Miss Globe'dan sonra önce mankenliğe, daha sonra şarkıcılığa başlayan Demet Akalın, ikinci seçildiği güzellik yarışmasıyla ilgili çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Ekleme: 5.04.2024 - 01:10 Güncelleme: 5.04.2024 - 01:11 / Editör: Ozge Selin
Demet Akalın, Instagram hesabından 1990 Miss Globe birincisi Gülay Pınarbaşı ile fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı, "Bazen kaçıncı olduğunun bir önemi yoktur" notunu düştü.

Türkiye güzeli seçildikten ardından birçok TV dizisi ve filmde rol alan Gülay Pınarbaşı, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

İlk stüdyo albümü 'Sebebim'i 1996 yılında piyasaya süren Demet Akalın ise 'Afedersin', 'Bebek', 'Türkan' 'Evli, Mutlu, Çocuklu' ve 'Çanta' gibi hit parçalarıyla müzik dünyasına damga vurdu.

Demet Akalın'dan Miss Globe göndermesi!
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