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'Benim şampiyonum'

Survivor'da Hakan ile finalde karşı karşıya gelen Poyraz, adaya veda eden isim oldu. Survivor'dan veda eden Poyraz'a sevgilisi Yasmin Erbil'den destek geldi.

Ekleme: 5.04.2024 - 09:08 Güncelleme: 5.04.2024 - 09:08 / Editör: Ozge Selin
TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran Survivor All Star yarışmasında düellolar sonucu Hakan ve Poyraz final etabında karşı karşıya geldi. Poyraz - Hakan karşılaşmasının kazananı 5-3'lük skorla Hakan oldu. Hakan adada kalmayı garantilerken Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Poyraz oldu.

YASMİN ERBİL'DEN SEVGİLİSİ POYRAZ'A DESTEK

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yasemin Erbil Survivor'dan elenen sevgilisi Poyraz'a destek oldu.

Poyraz ile çekildiği kareyi sosyal medya hesabının hikaye bölümünden takipçileri ile paylaşan Erbil, "Benim şampiyonum" notunu düştü.

'Benim şampiyonum'
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