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Zeynep Bastık'tan 'yatırım' açıklaması

Son dönemin en popüler şarkıcılarından biri olan Zeynep Bastık, geçtiğimiz gece Bebek'te görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayarak bütçesini nasıl değerlendirdiğinden bahseden ünlü isim, "Toprağa ne kadar yatırım yaparsak o kadar kendimi huzurlu hissederim" dedi.

Ekleme: 4.04.2024 - 09:23 Güncelleme: 4.04.2024 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, önceki gece Bebek'de yürürken objektiflere takıldı. Ayaksütü gazetecilerle konuşan Bastık, "Büyük bir yoğunluğa girmek üzereyim. İzmir'e gidip gelirim bayramda. Sonrasında konserlerimiz başlıyor. Orada yeni doğan köpeklerimiz var. Onları görürüz" dedi.

30 yaşındaki şarkıcı, bayram dönemlerinde çok konuşulan sahne ücretlerini de değerlendirdi.

Zeynep Bastık'tan 'yatırım' açıklaması

"BEN KENDİ PARAMIN HESABINI BİLİRİM"

"Kim ne kadar alıyor ben bilmiyorum. Ben para konularını da pek sevmem" diyen ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: 

Allah herkese bol bol versin. Ben kendi paramın hesabını bilirim. Kendi hesabımı kendim tutarım. Toprağa ne kadar yatırım yaparsak o kadar kendimi huzurlu hissederim. Benim için yatırım topraktır.

"DAHA ÇOK YURT DIŞINDAN ALIŞVERİŞ YAPIYORUM"

"Alışverişe çok para harcamam. Daha çok yurt dışından alışveriş yaparım, her zaman da gitmediğim için sık alışveriş yapan birisi değilim. Demet Özdemir'in yıllık alışveriş bütçesi bence gayet mantıklı."

"BÜTÇE AYIRIYORUM"

Tarzıyla sık sık dikkat çeken ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada "Her yerden alışveriş yapıyorum. Ben yıllık bütçe ayırıp programlı alışveriş yapıyorum. Her gün alışveriş yapıp her gördüğünü alan biri değilim. Böyle bir altı yedi ayda mevsim değiştikçe alırım, har vurup harman savurmuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Zeynep Bastık'tan 'yatırım' açıklaması


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