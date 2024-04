Zeynep Bastık'tan 'yatırım' açıklaması

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, önceki gece Bebek'de yürürken objektiflere takıldı. Ayaksütü gazetecilerle konuşan Bastık, "Büyük bir yoğunluğa girmek üzereyim. İzmir'e gidip gelirim bayramda. Sonrasında konserlerimiz başlıyor. Orada yeni doğan köpeklerimiz var. Onları görürüz" dedi.30 yaşındaki şarkıcı, bayram dönemlerinde çok konuşulan sahne ücretlerini de değerlendirdi."Kim ne kadar alıyor ben bilmiyorum. Ben para konularını da pek sevmem" diyen ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti:"Alışverişe çok para harcamam. Daha çok yurt dışından alışveriş yaparım, her zaman da gitmediğim için sık alışveriş yapan birisi değilim. Demet Özdemir'in yıllık alışveriş bütçesi bence gayet mantıklı."Tarzıyla sık sık dikkat çeken ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada "Her yerden alışveriş yapıyorum. Ben yıllık bütçe ayırıp programlı alışveriş yapıyorum. Her gün alışveriş yapıp her gördüğünü alan biri değilim. Böyle bir altı yedi ayda mevsim değiştikçe alırım, har vurup harman savurmuyorum" ifadelerini kullanmıştı.