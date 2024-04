Turabi'den olay paylaşım!

Turabi Çamkıran; başarılı parkur performansı, ada konseylerindeki ilginç sözleri ve rakipleriyle yaşadığı tartışmalarla Survivor'ın en gözde yarışmacılarından biri olarak hafızalara kazındı.Üç kez katıldığı Survivor'ın 2014 ve 2015 sezonlarında şampiyonluk kazanan, 2019'da ABD'de mücadele ettiği 'The Challenge: War of the Worlds' yarışmasında da büyük ödülün sahibi olan Turabi Çamkıran, geçtiğimiz ay sakatlığı sebebiyle Survivor All Star'a veda etmişti."AĞIR ENFEKSİYON KAPMIŞIM"36 yaşındaki sporcu, Instagram hesabından sedye üzerinden tetkik yapılırken çekilen bir fotoğrafını yayınlamış ve "Kırık, çıkık için geldik yoğun bakıma alındık! Ağır enfeksiyon kapmışım. Ciğer iflas etmek üzereymiş" açıklamasını yapmıştı."TABURCU OLDUM"Son durumu merak konusu olan sporcu, sosyal medyada yayınladığı video ile iyileştiğini ve taburcu olduğunu şu sözlerle duyurmuştu:Bazılarınıza kötü bir haberim var. Ben iyiyim. Yine ölmedim. Sonunda taburcu oldum. Ölmez sağ kalırsam eğer tüm kıtalarda şampiyon olacağım inşallah."HAYALLERİNİZDEN VAZGEÇMEYİN"Yarışmacı son olarak Instagram hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı. Turabi, gönderisine şu notu düştü:Kim derdi bu tip milyon dolarlar kazanacak ve dünyanın bir numaralı “Reality Tv Show” yıldızı olacak. Hayallerinizden vazgeçmeyin gençler. Eğer bu tip başarılı olduysa, sen de olursun! Tipe bak. Evladım olsa sevmem bu tipi. Ana, baba kusura bakmayın 14 sene evinizde bu tipe katlandığınız için. Genç yaşta evden kaçarken beni neden durdurmadığınızı şimdi anlıyorum. Evimde böyle tip olsa evden kovardım.