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Jülide Kural'dan açıklama! Kadir İnanır taburcu oldu mu?

Geçtiğimiz haftalarda evinde inme geçiren Kadir İnanır'ın taburcu olduğu söylenmişti ancak Jülide Kural'dan yeni bir açıklama geldi. Kural, Kadir İnanır'ın hastane değiştirdiğini söyledi.

Ekleme: 4.04.2024 - 14:55 Güncelleme: 4.04.2024 - 14:58 / Editör: Ozge Selin
24 Mart Pazar sabahı Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.

74 yaşındaki oyuncu, 27 Mart Çarşamba günü doktorlar tarafından uyandırılmıştı.

Bugün inme geçiren Kadir İnanır'ın iyileştiği hatta taburcu olduğu iddia edilmişti. Usta oyuncunun hayat arkadaşı Julide Kural, sosyal medyadan açıklama yaptı. Taburcu olmadıklarını söyleyen Jülide Kural, Kadir İnanır'ın hastane değiştirdiğini söyledi.

Jülide Kural'dan açıklama! Kadir İnanır taburcu oldu mu?

İşte Jülide Kural'ın yaptığı açıklama:

'Malesef doğru değil'

Kadir İnanır'a ilişkin son durumu sizinle paylaşmak isterim çünkü malesef doğru olmayan bilgiler basında çıkmaya başladı.

'Başka hastaneye geçiş yaptık'

Bildiğiniz üzere Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahale, yoğun bakım ve bir günlük servise çıkma serüveninin ardından, evet hastaneden ayrıldık. Ancak tedavinin rehabilitasyon sürecine başlamak üzere Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'ne yerleştik' dedi.

Jülide Kural'dan açıklama! Kadir İnanır taburcu oldu mu?
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