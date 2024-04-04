Engin Altan Düzyatan'ın alışveriş keyfi!

Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan yakışıklı oyuncu, bir süre meydan katını dolaşıp alışveriş yaptı.Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren ünlü isim, güzel havanın keyfini meydan katında çocukları ile çıkarttı. Yanına gelen sevenleriyle de hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmeyen Düzyatan, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.Engin Altan Düzyatan’ın şık tarzı ise gözlerden kaçmadı.