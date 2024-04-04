Burcu Biricik deniz sezonunu açtı

Güzelliğiyle ve oyunculuğundaki başarıyla dikkatleri üzerine çeken Burcu Biricik sosyal medyada aktif ünlülerden.2016 yılında nikah masasına oturduğu Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan Burcu Biricik, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. Kız bebek bekleyen ve hamileliğinin dördüncü ayında olan ünlü isim bu süreçte oyunculuğa ara verdi.Deniz sezonunu açan güzel oyuncu sahil pozlarını takipçileriyle paylaştı.Güzel oyuncu erkek kardeşiyle poz vererek, "Deniz sezonunu açtık dayımızla" şeklinde not düştü.