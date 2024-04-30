  • USD: 32,34 - 32,40
  • EURO: 34,65 - 34,71
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şarkıcı Cenk Eren'den acı haber!

Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen şarkıcı Cenk Eren'den kötü haber geldi. Gözü için ameliyat masasına yatacağını duyuran Eren, "Nazar ettiniz" dedi.

Ekleme: 30.04.2024 - 08:29 Güncelleme: 30.04.2024 - 08:30 / Editör: Ozge Selin
Bakımlı erkeklerden sonra estetik yaptıran ünlü erkekler gündem olmaya başladı. Estetik yaptıran bir ünlü isim de Cenk Eren oldu.

"Ben Türkiye'nin George Clooney'siyim"

Yüz gerdirme operasyonu geçiren 58 yaşındaki şarkıcı, son halini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. "Ben Türkiye'nin George Clooney'siyim" diyen Eren, derin yüz germe, çene ucuna ve bütün boyun bölgesini gerdirmişti.

Sağ gözünde retina yırtığı tespit edildi

Ünlü şarkıcıdan hayranlarını üzen haber geldi. Sağ gözünde retina yırtığı tespit edilen Eren’in, ameliyat olacağı belirtildi.

Yaşadığı sağlık problemini sosyal medya hesabından takipçilerine duyuran Eren, şu açıklamalarda bulundu:

"Nazar değdirdiniz"

"Nazar değdirdiniz. Sağ gözümde retina yırtılması oldu. Salı günü (yarın) çok değerli hocam ameliyat edecek. Umarım her şey iyi olur, dualarınızla."

Şarkıcı Cenk Eren'den acı haber!



Rusya Harry Potter Kalesi'ni vurdu!
İhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesi başladı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Edanur Gezer' mesajı: Uzman bilirkişi heyeti inceleyecek!
İsrail katliama doymuyor! Gazze’de can kaybı 34 bin 535’e yükseldi
Mansur Yavaş’tan 1 milyar liralık direk vurgunu: Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy tarih verdi: Formula 1 yarışları Türkiye'ye geliyor
KFC’ye boykot darbesi! Soykırımcı İsrail bağlantısı sonu oldu: O ülkede bütün şubelerini kapatmak zorunda kaldı
Terörist elebaşı istedi DEM'den destek geldi! Aynı anda harekete geçtiler
Meclis'te anayasa mesaisi başlıyor: Partilere ziyaretler yapılacak
Bakan Fidan'dan İsrail'e çok sert tepki: 'Dünya kamuoyu sizi çoktan mahkum etti'
Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Tavuk etine ihracat sınırlaması!
Değişim öncesi son MYK! İlk sonuçlar masada
THY'den tarihi anlaşma! İmzalar atıldı
Kocaeli'nin dev sağlık üssü! Bakan Koca paylaştı
Ali Yerlikaya duyurdu! 6 ilde düzenlenen operasyonda 6 organize suç örgütü çökertildi
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar!
Akşener'in adını dahi anmadı! O isim de görevinden istifa etti!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Provokatör ekşi sözlük bildiğiniz gibi! İBB'nin ihmali sonrası hayatını kaybetmişti... O çukurda çarpıcı görüntü
NASA açıkladı: Dünya 225 milyon kilometre uzaktan lazer mesaj aldı

NASA açıkladı: Dünya 225 milyon kilometre uzaktan lazer mesaj aldı

Uzmanlar uyardı! O hastalıklar geri döndü

Uzmanlar uyardı! O hastalıklar geri döndü

Şifresi kolay olanlar dikkat! Yeni yasas yürürlüğe girdi

Şifresi kolay olanlar dikkat! Yeni yasas yürürlüğe girdi

X'e yepyeni özellik geliyor! Google Met ve Zoom'a rakip olacak!

X'e yepyeni özellik geliyor! Google Met ve Zoom'a rakip olacak!

Kamuya 40.538 personel alımı yapacak! 26 kurum başvuru şartlarını açıklandı

Kamuya 40.538 personel alımı yapacak! 26 kurum başvuru şartlarını açıklandı

Türkiye’den Tiktok önlemi! Ankara ve İstanbul’da o merkezler kurulacak…

Türkiye’den Tiktok önlemi! Ankara ve İstanbul’da o merkezler kurulacak…