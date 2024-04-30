Nazlı Sabancı'dan Karadeniz gezisi

İş insanı Hacı Sabancı ile mutlu evliliğini bebekle taçlandıran ve 15 Ağustos'ta ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Nazlı Sabancı, gezmelere başladı.Sosyal medyayı aktif kullanan sosyetik gelin, annesi ve yakın dostlarıyla birlikte Rize ve Artvin’e gitti. Artvin Arhavi malum kayınvalide Arzu Sabancı’nın memleketi.Artvin'den paylaşım yapana Nazlı Sabancı, gönderisine; "Benim için ayrı önemi olan bir şehir. Kayınvalidemin memleketi."O sırada Meksika’da olduğu için tura katılamadı ama Nazlı Sabancı’nın bu tercihi çok hoşuna gitti.Arzu Sabancı gelinine “Nazlıcım bu ön izleme olsun. Sana bir de oraları yazın ben göstereyim” mesajını yolladı.