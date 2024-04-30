  • USD: 32,34 - 32,40
  • EURO: 34,65 - 34,71
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Eda Ece'den 'annelik' açıklaması

2019 yılından bu yana aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran 2023'te evlenen, eylül ayında ise hamilelik haberiyle gündeme gelen Eda Ece, haftalar önce minik kızını kucağına almıştı. Son olarak sosyal medya hesabından kızının odasını paylaşan Ece, anneliğe dair açıklamalarıyla adından söz ettirdi.

Ekleme: 30.04.2024 - 09:59 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
Oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Eda Ece, yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile geçtiğimiz sene Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde dünyaevine girmişti.

Ece, kısa bir süre sonra hamilelik haberini duyurmuştu. Ünlü isim bebeğin cinsiyeti ile ilgili, "Gizli gizli kız istiyordum. Buğra hep 'Fark etmez, sağlıklı doğsun da' diyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Eda Ece'den 'annelik' açıklaması

"SABIRSIZ KIZIM ANİDEN DOĞDU"

Güzel oyuncu, 4 Nisan'da kızını kucağına almıştı. Mutlu haberi Galatasaray Basketbol takımının Instagram hesabı duyurmuştu. Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin, kızlarına 'Mina İpek' ismini koyduğu ortaya çıkmıştı.

Doğumun ardından sosyal medya sayfasından paylaşım yapan ünlü isim, "Sabırsız canım kızım aniden doğdu çok da güzel bir gün seçti kendine, gelişiyle bizi çok mutlu etti. Arayan, soran, bizi merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederiz" diye yazmıştı.

Eda Ece'den 'annelik' açıklaması

"DEV BİR SEVGİ VE FEDAKARLIK"

33 yaşındaki Eda Ece, son olarak doğum sonrası süreçte neler yaşadığını takipçilerine anlattı. 8.1 milyon takipşisi bulunan Instagram sayfasından kızının odasını paylaşan Ece, şöyle yazdı:

Beni soracak olursanız doğumdan beri 7/24 minik kuşumlayım. Annelik ne büyük bir şeymiş anladım. Uyku yok, dinlenme yok, sürekli ona en iyi şekilde bakmaya çalışıyorsun yapabildiğin kadar. Aklın, fikrin onda. Dev bir sevgi ve fedakarlık, çok acayip.

"ANNELER, SİZLE KONUŞACAKLARIMIZ VAR"

"Ama meğer kızlar neler yaşıyormuş da anne olmadan haberim yokmuş. Hediye alıp alıp gittik. 'Ne çekiyorsunuz, neler yaşıyorsunuz?' dememişiz. Şu an vaktim olmuyor uzun uzun ama anneler; sizle konuşacaklarımız var, vay be. Bütün saygıyı hak ediyoruz. Ellerinizden öpüyorum hepimizin."

Eda Ece'den 'annelik' açıklaması



Rusya Harry Potter Kalesi'ni vurdu!
İhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesi başladı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Edanur Gezer' mesajı: Uzman bilirkişi heyeti inceleyecek!
İsrail katliama doymuyor! Gazze’de can kaybı 34 bin 535’e yükseldi
Mansur Yavaş’tan 1 milyar liralık direk vurgunu: Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy tarih verdi: Formula 1 yarışları Türkiye'ye geliyor
KFC’ye boykot darbesi! Soykırımcı İsrail bağlantısı sonu oldu: O ülkede bütün şubelerini kapatmak zorunda kaldı
Terörist elebaşı istedi DEM'den destek geldi! Aynı anda harekete geçtiler
Meclis'te anayasa mesaisi başlıyor: Partilere ziyaretler yapılacak
Bakan Fidan'dan İsrail'e çok sert tepki: 'Dünya kamuoyu sizi çoktan mahkum etti'
Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Tavuk etine ihracat sınırlaması!
Değişim öncesi son MYK! İlk sonuçlar masada
THY'den tarihi anlaşma! İmzalar atıldı
Kocaeli'nin dev sağlık üssü! Bakan Koca paylaştı
Ali Yerlikaya duyurdu! 6 ilde düzenlenen operasyonda 6 organize suç örgütü çökertildi
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar!
Akşener'in adını dahi anmadı! O isim de görevinden istifa etti!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Provokatör ekşi sözlük bildiğiniz gibi! İBB'nin ihmali sonrası hayatını kaybetmişti... O çukurda çarpıcı görüntü
NASA açıkladı: Dünya 225 milyon kilometre uzaktan lazer mesaj aldı

NASA açıkladı: Dünya 225 milyon kilometre uzaktan lazer mesaj aldı

Uzmanlar uyardı! O hastalıklar geri döndü

Uzmanlar uyardı! O hastalıklar geri döndü

Şifresi kolay olanlar dikkat! Yeni yasas yürürlüğe girdi

Şifresi kolay olanlar dikkat! Yeni yasas yürürlüğe girdi

X'e yepyeni özellik geliyor! Google Met ve Zoom'a rakip olacak!

X'e yepyeni özellik geliyor! Google Met ve Zoom'a rakip olacak!

Kamuya 40.538 personel alımı yapacak! 26 kurum başvuru şartlarını açıklandı

Kamuya 40.538 personel alımı yapacak! 26 kurum başvuru şartlarını açıklandı

Türkiye’den Tiktok önlemi! Ankara ve İstanbul’da o merkezler kurulacak…

Türkiye’den Tiktok önlemi! Ankara ve İstanbul’da o merkezler kurulacak…