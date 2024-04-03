Yeni sevgilisini annesiyle tanıştırdı

Nesrin Cavadzade ile kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan, 'Yasak Elma' dizisinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlamıştı. Nişanlanan ve nikah masasına oturmak için hazırlık yapan ikili, 2022'de yollarını ayırmaya karar vermişti.Kafa yapılarının farklı olduğu, hayata bakış açıları yüzünden son dönemde sık sık tartıştıkları konuşulan Cavadzade ve Alkan’ın, aşklarını bitirme kararı aldıkları belirtilmişti.Uzun zamandır adı kimse ile anılmayan Nesrin Cavadzade, önceki gün Etiler göbeğinde yeni sevgilisiyle objektiflere takılmıştı. Bir mekanın cam kenarında birbirine romantik bakışlar atan sevgililer, görüntülenince ortalığı birbirine katmıştı.Kısa süre sonra oturdukları yerden hemen kalkarak önce arka kapısından kaçmayı deneyen çift, daha sonra yüzlerini kapatarak farklı arabalarla hedef şaşırtmaya çalışmıştı. Görüntülememek için şekilden şekle giren oyuncunun neden bu kadar panik olduğu merak edilmişti.41 yaşındaki Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek'te kameralara yansıdı. Elbisesi ve güzelliği ile göz kamaştıran oyuncunun yaza hazır olduğu görüldü.Ünlü isim, gazetecilerin sorularını "Sonra konuşalım" diyerek kibarca geri çevirirken, Etiler'de görüntülendiği yeni sevgilisiyle ilişkilerin gayet yolunda ilerlediğini söyledi."Anneniz ile tanıştı mı sevgiliniz? Anneniz beğendi mi?" sorusuna "Evet tanıştılar, beğendi beğenmez olur mu!" diye cevap veren Cavadzade, yeni aşkını ailesiyle tanıştırdığını açıkladı.