Üç tekerlekli motosikleti dikkat çekti!
Oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak ile psikolog eşi Nurdan Beşen, Yeniköy'de objektiflere yansıdı. Ünlü çift, üç tekerlekli motosikletleri ile ilgi odağı oldu.
Sıcak havayı fırsat bilerek gezintiye çıkan İbrahim Büyükak-Nurdan Beşen çifti, dün Yeniköy'de sahil havası aldı. Çiftin üç tekerlekli motosikleti vatandaşların dikkatini çekti.
TEDBİRLİ ÇİFT
Meraklı bakışların yöneldiği İbrahim Büyükak ve Nurdan Beşen, motosiklet üzerinde önlemlerini alarak, kask takmayı ihmal etmedi.
TEDBİRLİ ÇİFT
Meraklı bakışların yöneldiği İbrahim Büyükak ve Nurdan Beşen, motosiklet üzerinde önlemlerini alarak, kask takmayı ihmal etmedi.