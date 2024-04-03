Tuğrul Tülek teniste bileğini çatlattı!

Asmalımescit'te sevgilisiyle görüntülenen Tuğrul Tülek, "Arkadaşlar uzun zamandır işlerden vakit bulamıyorduk, bugün o günmüş. Yemek yedik, biraz da kafa dağıttık, şimdi buradan ayrılacağız" dedi."YANLIŞ BİR HAREKET YAPTIM"Elinin sarılı olduğu görülen oyuncu, "Tenis oynamayı çok seviyorum. Yanlış bir hareket yaptım, bileğim çatladı. Bir süre bunu takacağım, geçecek. Doktor öyle söyledi" açıklamasını yaptı.