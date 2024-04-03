Seda Bakan tasarrufa girdi!

Ekranların başarılı ve güzel oyuncularından Seda Bakan, 2019 yılında müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, Ela ve Leyla’yla evliliklerini taçlandırmıştı.‘Büyük Aşıkların Sonuncusu’ oyununun galası önceki akşam gerçekleşti. Galaya Seda Bakan da katıldı. Okul fiyatlarından dert yanan güzel oyuncu, tasarruf yapmaya başladığını açıkladı.Bakan, eskiye nazaran artık daha ekonomik yaşamaya dikkat ettiğini söyledi. Güzel oyuncu, “Yeni bir şey almıyorum. Sadece pahalı kıyafet alıyorum, onu da 2-3 sene giyerim.Devir ekonomi devri. Özel okul fiyatları almış başını gitmiş, çocuklar sanki anaokulu değil tıp okuyorlar. Kim kime ne çakarsa.” dedi. Seda Bakan'ın kızları 5 ve 2 yaşında.