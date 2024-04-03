Petek Dinçöz'ün annesi son haliyle şaşırttı!

Yeniden sahnelere dönen Petek Dinçöz’ün annesi Esra Süay Toğuş, gençleşmek için harekete geçti ve estetik operasyon için doktorunun kapısını çaldı. Ünlü şarkıcının annesinin estetik doktoruyla hazırladığı video sosyal medyada çok konuşuldu."KENDİNİZE NE YAPTINIZ?"Esra Süay Toğuş'a; "Kendinize ne yaptınız?", "Eski haliniz çok güzeldi,'"Nasıl bir operasyon bu?" şeklinde yorumlar geldi."ÜZGÜN BAKIŞIM GİTSİN"Petek Dinçöz'ün yüz gerdirme operasyonu için doktorunun kapısını çalan annesi Esra Süay Toğuş, sosyal medyada çok konuşulan videoda, "Yüzümdeki üzgün bakışın geçmesini istiyorum" ifadelerini kullanıyor.