Baby Shower tarzı dudak uçuklattı!

2022'nin ilk aylarında evlilik yolunda ilk adımı atan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 10 Eylül 2022'de Polonezköy'de düğün yapmış, bir gün de önce evlerinin bahçesinde nikâh masasına oturmuştu. İkili, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törenle mutluluğa 'evet' demişti.Güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda ise hakkında çıkan hamilelik haberlerini doğrulamış ve Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla kız bebek beklediğini duyurmuştu.İlk kez anne olmak için gün sayan Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki gün 38'inci yaşına girdi. Ünlü isim, doğum günü kutlamasıyla beraber baby shower partisi de düzenledi.Güzel oyuncunun partisinde çekilen kareler, sosyal medyada paylaşıldı. Baby shower'da pembe elbisesi ve renkli makyajıyla boy gösteren Atiksoy, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.Yıldız Çağrı Atiksoy'un tercih ettiği pembe elbisenin fiyatı da çok konuşulan karelerden sonra ortaya çıktı. 'Wildest Fashion' adlı Instagram sayfasına göre, ünlü ismin global bir markaya ait elbisesi, 890 TL değerinde.Bir sosyal medya kullanıcısı, Atiksoy'un birçok ünlünün aksine daha uygun fiyatlı bir kıyafet tercih etmesi hakkında yorum yaparak; "Ben bu elbiseyi Barcelona’dan aldım 10 euro’ya. Nasıl bu kadar ucuz elbise giydi, şoktayım hâlâ!" diye yazdı.Başka takipçileri ise "Pahalı mı giymek zorunda?" ve "Öyle giymek istedi" diyerek Yıldız Çağrı Atiksoy'un seçimini destekledi.