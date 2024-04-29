Yağmurlu havada denize girdi!

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteri ile adından söz ettiren Melis Sezen, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.Sosyal medyada birbirinden farklı pozlarını ve anlarını yayınlayan Sezen, bu defa denize girdi.İstanbul'da etkili olan sağanak yağışa aldırış etmeyen Melis Sezen, önce ıslandı ardından ise denize girdi.Kıyafetleriyle denize giren Sezen, keyifli anlarını da sosyal medyadan hayranlarıyla paylaştı.