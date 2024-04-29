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Ünlü oyuncu yıllar sonra konuştu

Melek Baykal, ‘Cennet Mahellesi’ dizisindeki rol arkadaşları Çağla Şıkel ve Alişan’la ilgili bir itirafta bulundu.

Ekleme: 29.04.2024 - 08:50 Güncelleme: 29.04.2024 - 08:51 / Editör: Ozge Selin
Usta oyuncu Melek Baykal, katıldığı YouTube programında, Cennet Mahallesi'nde birlikte rol aldığı Çağla Şıkel ve Alişan hakkında yıllar sonra bir itirafta bulundu.

'Bir manken ve bir türkücü ile oynamam’

İlk teklif geldiğinde Çağla ve Alişan’ı istemediğini söyleyen Melek Baykal "Yapımcımız rahmetli Türker İnanoğlu’na ‘Beni affedin. Bir manken ve bir türkücü ile oynamam’ dedim.

Çağla 20-21 yaşlarında çok gençti. İlk set günümüzde saçlar bukle bukle, takma kirpikler ful makyaj geldi, sesimi çıkarmadım.

‘Top model Çağla’yı unut'

Çağla sürekli kameraya bakıyordu. İlerleyen günlerde dayanamayıp çektim kenara, ‘Top model Çağla’yı unut. Burada ‘Pembe’nin kızı ‘Sultan’sın. Takma kirpiklerini de çıkar’ dedim. İkiletmedi, söylediklerimi harfiyen uyguladı.

Alişan da kendisini başkasının seslendirmesini isteyince çok sinirlendim.

'Sana başkası ruh veremez’ diyerek onu dublaj stüdyosunda itekledim, giriş o giriş.

Ünlü oyuncu yıllar sonra konuştu
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