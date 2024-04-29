Mahsun Kırmızıgül itiraf etti!

Ünlü şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, yıllardır denediği sinemadan umduğunu bulamamıştı.Filmleri gişede beklenilen ilgili göremeyen Mahsun Kırmızıgül, en son 120 milyon lira harcadığı müziğe başlama hikayesini Prestij Meselesi filminde anlatmıştı. 2023 yılında vizyona giren Prestij Meselesi'nin, Mahsun Kırmızıgül'e mali açıdan zarar ettirdiği ortaya çıktı.Bu konuda itirafta bulunan ünlü isim, "Maddi anlamda bize geri dönüşü olmadı, zararımızı karşılamadı.Bir de depreme denk geldi. Olabilir, her film izleyiciyle buluşacak diye bir kural yok. Ben yine de o filmi yaptığım için mutluyum. En azından aklımda olan bir senaryoyu çekmiş oldum. Bazen yazıyorsun, çekilmeyince rahatsız oluyorsun.” diye konuştu."Sahneler çok iyi, sold out satıyoruz. Çok mutluyum, iyi ki sahnelere dönmüşüm."Prestij Meselesi, 8 haftalık gösterim sürecinde 100.506 kişi tarafından izlenip 7.987.897 TL hasılat elde etmişti.