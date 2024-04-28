Sertab Erener'in estetikli son hali sosyal medyaya damga vurdu. Türkiye'nin güçlü seslerinden olan 59 yaşındaki Sertab Erener yüzündeki değişim ile hayranlarını ikiye böldü. Yaşının da ilerlemesiyle estetik dokunuşlara başvuran Sertab Erener son hali ile yine çok konuşuldu. Sertab Erener'in son paylaşımında yüzü dikkat çekti. Oldukça gergin olan yüzü daha genç gözükse de bambaşka biri gibi görünmesi sosyal medyanın diline düştü. "Zamana meydan okumak bu değil!" "Ne yaptın sen Sertab!" yorumları yapılan Sertab Erener'in son hali...

Sertab Erener'in yüzündeki değişim, hayranlarını şoke ederken sosyal medyayı da ikiye böldü. Sertab Erener, uzun bir aradan sonra yıllar önce yayınlamış olduğu "Mecbursun" şarkısını bir kez daha yorumladı. 60'ıncı yaşına merdiven dayayan Erener şarkıya bir de klip çekerek paylaştı. İzleyicilerin dikkatini ise Sertab Erener'in yaptırdığı estetik operasyonlar çekti.Güçlü sesi ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Sertab Erener, son zamanlarda estetik haberleriyle de gündeme geliyor.Yaşının da ilerlemesiyle estetik dokunuşlara başvuran Sertab Erener son hali ile yine çok konuşuldu.60’ına merdiven dayayan Sertab Erener’in estetikli hali hayranlarını şoke etti! Bunu kendine niye yaptınSertab Erener'in son paylaşımında yüzü dikkat çekti.Oldukça gergin olan yüzü daha genç gözükse de bambaşka biri gibi görünmesi sosyal medyanın diline düştü."Zamana meydan okumak bu değil!" "Ne yaptın sen Sertab!" yorumları yapılan Sertab Erener'in son hali...Sertab Erener şarkısına çektiği klibi yayınladı. Erener'in estetikli değişimi dikkat çekti.Sertab Erener'in bu değişimi sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.Estetikle değişen ünlüleri sizin için derledik...