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Bakın sevgilisi kim çıktı!

Yakışıklı oyuncu Ulvi Kahyaoğlu, hakkında merak edilenler sosyal medyada gündem oldu. Küre, Benim Adım Melek, İçimde ki Kahraman, Tozluyaka gibi yapımlardan tanıdığımız Ulvi Kahyaoğlu, sosyal medyada en çok araştırılan isimlerden oldu. Son olarak, Yargı dizisinin 3. Sezonunda savcı Efe olarak karşımıza çıkan Ulvi Kahyaoğlu, tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizide komiser yardımcısı Tuğçe (Merve Ateş) ile aşk yaşayan Efe karakterine hayat veren Kahyaoğlu'nun özel hayatını araştıran takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi. Genç oyuncunun ünlü yönetmenin oyuncu kızıyla sevgili olduğunu duyanlar çok şaşırdı. İşte Yargı'nın Efe'si Ulvi Kahyaoğlu'nun gerçek hayattaki sevgilisi…

Ekleme: 28.04.2024 - 09:29 Güncelleme: 28.04.2024 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Yargı'nın Efe'si Ulvi Kahyaoğlu, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ulvi Kahyaoğlu Yargı dizisinde Efe karakteriyle gönülleri fethediyor. Ulvi Kahyaoğlu'nun özel hayatıyla ilgili bilinmeyen gerçek ortaya çıktı.

Merve Ateş ile Ulvi Kahyaoğlu, dizide Efe ve Tuğçe adında iki aşığı canlandırıyor.

Bakın sevgilisi kim çıktı!


Ulvi Kahyaoğlu'nun, hayatını araştıranlar çok şaşırdı. Gerçek hayattaki sevgilisinin ünlü yönetmenin kızı olduğunu duyanlar adeta şoke oldu.

25 Mayıs 1995 tarihinde İzmir'de doğan Ulvi Kahyaoğlu, ilk oyunculuk deneyimini Give Me a Lighter adlı sinema filmi ile yaşamıştır.

Bakın sevgilisi kim çıktı!

Daha sonra Küre, Benim Adım Melek, İçimde ki Kahraman gibi yapımlarda rol almıştır. Elbet Bir Gün adlı dizi projesinde Serdar karakterine hayat vermiştir.

Tozluyaka dizisinde boy gösteren genç oyuncu, Yargı dizisine Savcı Efe karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ulvi Kahyaoğlu'nun özel hayatıyla ilgili bilinmeyen gerçek ortaya çıktı.

Bakın sevgilisi kim çıktı!

Genç oyuncunun, yönetmen Mustafa Altıoklar'ın kızı Arya Su Altıoklar ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Ulvi Kahyaoğlu'nun sevgilisi Arya Su Altıoklar festival direktörlüğü ve oyunculuk yapıyor.

Bakın sevgilisi kim çıktı!

Arya Su Altıoklar, babası Mustafa Altıoklar hakkında, "Fazla samimiyiz, fazla iyiyiz. Aynı gün doğumluyuz, aynı burcuz. Leb demeden leblebiyi anlama kısmı aynı bizim aramızda ama çok farklı insanlarız" demişti.
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