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Makyajsız halini paylaştı

Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Melis Sezen sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Makyajsız halini yayınlayan Melis Sezen doğal ile beğeni topladı.

Ekleme: 27.04.2024 - 14:27 Güncelleme: 27.04.2024 - 14:28 / Editör: Ozge Selin
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle kariyerinde büyük bir başarı elde eden Melis Sezen son olarak Gülcemal dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Melis Sezen son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Başarılı oyunculuk performansı ile büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Sezen, sosyal medya hesabından makyajsız halini takipçilerinin beğenesine sundu. Oyuncunun makyajsız hali sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncunun takipçileri "Ne kadar güzelsin", "Doğal güzelliğini makyajla gizleme" ve "Makyajsız paylaşım yapmak da iyi cesaret yani" gibi yorumlarda bulundu.

Makyajsız halini paylaştı
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