Makyajsız halini paylaştı

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle kariyerinde büyük bir başarı elde eden Melis Sezen son olarak Gülcemal dizisiyle izleyici karşısına çıktı.Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Melis Sezen son paylaşımıyla adından söz ettirdi.Başarılı oyunculuk performansı ile büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Sezen, sosyal medya hesabından makyajsız halini takipçilerinin beğenesine sundu. Oyuncunun makyajsız hali sosyal medyada gündem oldu.Ünlü oyuncunun takipçileri "Ne kadar güzelsin", "Doğal güzelliğini makyajla gizleme" ve "Makyajsız paylaşım yapmak da iyi cesaret yani" gibi yorumlarda bulundu.