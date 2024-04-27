Dişsiz halini paylaştı

Şarkıları dillere pelesenk olan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından eğlenceli paylaşımlarını yayınlamaya devam ediyor. Özel hayatından kareleri sık sık takipçileri ile paylaşan Yıldız Tilbe, diş tedavisi görmeye başladı.YILDIZ TİLBE DİŞSİZ HALİNİ PAYLAŞTITilbe, implant sürecinden dolayı ön dişlerini çektirmek zorunda kaldı. Dişsiz halde peş peşe gülerek pozlar veren Tilbe, "ehehe" notuyla paylaştı. Tilbe'nin o hali bazı takipçilerini korkutsa da çoğunu güldürdü. Şarkıcının doğal pozları da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.İşte Yıldız Tilbe'nin çok konuşulan pozları...