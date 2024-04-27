Bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi

Eski futbolcu İlhan Mansız sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Eşi Lela Leyla ile kamera karşısına geçen İlhan Mansız oğlu Imre Leon'un yüzünü ilk kez gösterdi.

Beşiktaş'ın efsane isimleri arasında adını yazdıran İlhan Mansız, geçtiğimiz yıl Azerbaycanlı Lela Leyla ile nikah masasına oturdu. İlhan Mansız, doğumdan kısa bir süre önce paylaşım yaparak "Aramıza katılmanı dört gözle bekliyoruz canım oğlum" diyerek erkek bebek sahibi olacaklarını duyurmuştu.Ünlü ismin paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi görmüştü. Mansız, önceki gün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.İlhan Mansız oğlu Imre Leon'un yüzünü ilk kez gösterdi. Ünlü futbolcu, sosyal medya hesabında "Ailemizin yeni üyesi Imre Leon Mansız" notunu düşerek oğlunu paylaştı.