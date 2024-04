Bebeği taburcu oldu

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in oğlu İbrahim Ayel, geçtiğimiz gün ikinci ameliyatına girdi. Eşi İdo Tatlıses ile hastanenin bahçesinde çektiği fotoğrafı yayımlayan Yasemin Şefkatli, oğlu için sevenlerinden dua istemişti. Şefkatli; "Ayelikomuz, operasyonda. Dualarınızı eksik etmeyin olur mu?" ifadelerini kullandı.Saatler sonra Şefkatli'den oğlu Ayel'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama gelmişti.Şefkatli, paylaşımında "Dün gündüz geldik hastaneye, Ayel bu sabah operasyona girdi. Süreci artık bildiğiniz için ben de bugün sizinle paylaşmak istedim tekrardan. Yoğun bakımdan çıkması, kendine gelmesi derken anca yazabiliyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. Ne denir bilmiyorum. Mesajlarınızı okudukça gözlerim dolu dolu oluyor. Her şey inandığım gibi çok güzel gitti. Artık doktorumuzun kontrolünde daha rahat bir sürece girdik. Her şeye bin şükür. Ayelikomun bir ailesi de burada. Dualarınız için teşekkür ederiz" demişti.Ünlü çiftten ve Ayel bebekten güzel haber geldi. Oğlunun taburcu olduğunu duyuran Şefkatli, evdeki sürpizi "Welcome home Ayel, ne güzel sürpriz böyle" diye gözler önüne serdi.