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Tuvana Türkay hastanelik oldu

Rahatsızlanan ünlü oyuncu Tuvana Türkay, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla takipçilerine uyarıda bulundu.

Ekleme: 26.04.2024 - 09:06 Güncelleme: 26.04.2024 - 09:08 / Editör: Ozge Selin
'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Tuvana Türkay, hastaneye kaldırıldı.

Koldan takılmış serum ile poz paylaşan ünlü oyuncu, Instagram hesabında yaptığı gönderiyle sevenlerini telaşlandırdı.

"Damar sağlığınıza dikkat edin"

34 yaşındaki oyuncu, "Damar sağlığınıza dikkat edin, ihmal etmeyin, ciddiye alın ve kontrol ettirin sevgiler. Biraz toparlayınca sizinle paylaşacağım." açıklamasını yaptı

Tuvana Türkay hastanelik oldu
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