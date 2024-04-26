Tuvana Türkay hastanelik oldu

'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Tuvana Türkay, hastaneye kaldırıldı.Koldan takılmış serum ile poz paylaşan ünlü oyuncu, Instagram hesabında yaptığı gönderiyle sevenlerini telaşlandırdı."Damar sağlığınıza dikkat edin"34 yaşındaki oyuncu, "Damar sağlığınıza dikkat edin, ihmal etmeyin, ciddiye alın ve kontrol ettirin sevgiler. Biraz toparlayınca sizinle paylaşacağım." açıklamasını yaptı