Beşinci kez baba olmaya hazırlanıyor

Türkiye'deki ünlü hayatının en zirve noktasında Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti.Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Karel, kendine başka bir hayat kurdu.Bu süreçte üç çocuğu olan Tolga Karel, henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile ise hiç görüşmüyor.Hatta Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva yaptığı bir açıklamada "Oğlum babasını tanımıyor. Cihangir babasına dair hiçbir şey bilmiyor. O yüzden adını da görüntüsünü de bilmiyor" demişti.Tolga Karel'den son olarak yeni bebek haberi geldi. Ünlü ismin 5. kez baba olacağı ortaya çıkmıştı.Karel son olarak sosyal medya hesabından hamile eşi Sarah Scott'un yeni yaşını romantik sözlerle kutladı:Yaş senin için sadece bir rakam, doğum günün kutlu olsun bir yıl daha gençleşelim. Önümüzde daha nice harika yıllar olsun. Sen paha biçilemezsin ve hayatın bir nimetisin, doğum günün kutlu olsun güzel eşim ve şimdiye kadarki en şefkatli annenin doğum günü kutlu olsun!"