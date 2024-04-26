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Bade İşçil'den konuşulacak itiraf!

İş insanı Saadettin Saran ile aşk dedikodularına karışan oyuncu Bade İşçil, katıldığı programda güzel olmanın zorluklarından bahsetti.

Ekleme: 26.04.2024 - 09:16 Güncelleme: 26.04.2024 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin Barbie'si olarak anılan oyuncu Bade İşçil, son dönemde aşk dedikoduları ile gündemden düşmüyor.

Birçok başarılı yapımda yer alan İşçil'in adı, iş insanı Saadettin Saran ile anılıyor.

Uzun zamandır ekranlardan da uzak olan ünlü isim, şimdi de Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk oldu.

Ünlü isim programda, kendi hayatına dair de Taylan'ın sorularını yanıtladı. Taylan'ın güzellik ile ilgili sorusunda İşçil, tüm samimiyetiyle şu yanıtları verdi:

"Eşlerinden, sevgililerinden kıskandılar"

"Varlık sebebim güzel olmak değil, öyle yaşamıyorum... Bir yere kadar takıldığım noktalar oldu, kızlarla arkadaşlıklarımda eşlerinden; yani sevgililerinden kıskandıkları zamanlar oldu lise zamanlarında..

"Dışlandığımı hissederdim"

Anlamsız buluyordum, kendini soyutluyorsun, kız arkadaşlarından daha çok erkek arkadaşlarla geçinebiliyordum çünkü daha düz mantık, 'ay o tehlike, şöyle baktı' diye bile yorumluyorlardı çünkü, etraflarında olursam tehlike yaratabilirim gibi görüşmelerine çağırmazlardı, dışlandığımı hissederdim. Güzellik işte burada sorun... Empati kurarken kendimi düşündüm..."

Bade İşçil'den konuşulacak itiraf!
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