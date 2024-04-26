Ayça Varlıer'in son hali şaşırttı

Kurtlar Vadisi Pusu, Zeytin Tepesi, Kehribar, Hayat Şarkısı ve Kalk Gidelim yapımlardda gördüğümüz ünlü oyuncu Ayça Varlıer, uzun zamandır ortalıkta yokru.Üç yıldır ABD'de yaşayan Ayça Varlıer ülkeye geri döndü..Sevgilisi Serhan Aydemir ile ülkeye döndüğünü söyleyen oyuncu, "Oyunculuk için eğitimler aldım. Güzel projelerde yer aldım. Hayallerimi ve ideallerimi gerçekleştirdim. Türkiye'ye dönme vakti gelmişti. Şu an buradayım. Ama gidip geleceğim. Temmuz ayında konser ve filmlerim olacak, gideceğim ama geleceğim" dedi.Erkek arkadaşının 14 yıldır orada yaşadığını belirten Varlıer, "Başvuramıyorum. Bir süre var onu doldurmam lazım ama Türkiye'de olmak istiyorum. Ailemi ve sevenlerimi özledim." dedi.Son haliyle de dikkat çeken ünlü ismin imaj tazelediği görüldü. İmaj değiştiren oyuncu, "Saçla imaj yaptık. Haftanın beş günü spor yapıyorum. Kitesurf yapıyorum sürekli... O benim hobim. Amerika'da rüyamda görüyordum. Akyaka'ya gidip, yapacağım." dedi.