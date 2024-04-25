Ünlü şarkıcı 52 yaşına girdi!

Yeni yaşına giren Demet Akalın için hayat arkadaşı Okan Kurt İstanbul'un en ünlü mekanında sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 52 yaşına girdi. Ünlü şarkıcı için önceki gece Etiler'de doğum gününü partisi verdildi.Hayat arkadaşına sürpriz yapan Okan Kurt, ünlü popçu için mekanı kapattı.40 kişinin katıldığı kutlamanın asıl sürprizi ‘İnci Taneleri’ dizisinde söylediği ‘Dilber’ şarkısıyla çıkış yapan Erkal Sonel oldu.Okan Kurt ile romantik danslarının ardından Acun Ilıcalı ve Feraye Tanyolaç ile pastasını kesen Akalın, Erkal Sonel’in şarkılarıyla da bol bol oynadı.