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Tuğba Özerk'ten evlilik açıklaması

Önceki gün bir mekanda sahne alan Tuğba Özerk, programı sırasında evlilik yıl dönümünü kutlayan çifti görünce yorumsuz kalmadı. Tuğba Özerk, "3 kez boşandım ama evliliğe küs değilim" şeklinde konuştu.

Ekleme: 25.04.2024 - 09:44 Güncelleme: 25.04.2024 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, geçtiğimiz akşam bir mekanda konser verdi. 45'inci evlilik yıldönümünü kutlayan çifti tebrik eden Tuğba Özerk, dikkat çeken bir yorumda bulundu.

"ÜÇ EVLİLİĞİM OLDU VE BİTTİ ANCAK EVLİLİĞE KÜS DEĞİLİM"

Tuğba Özerk; "Gerçekten yürekten kutlarım sizleri, böyle büyük aşklar, aşklar ve evlilikler de var. Ne mutlu size, benim de üç evliliğim oldu ve bitti ancak evliliğe küs değilim ama nasipten ötesi de yok diyelim" şeklinde konuştu.

Ünlü şarkıcı Özerk, Erhan Kanioğlu ile 2006 - 2008 yılları, Altan Nuh ile 2016 - 2017 yılları ve Gökmen Tanaçar ile 2021 - 2022 yılları arasında evli kaldı.

Tuğba Özerk'ten evlilik açıklaması
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