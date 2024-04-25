Tuğba Özerk'ten evlilik açıklaması

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, geçtiğimiz akşam bir mekanda konser verdi. 45'inci evlilik yıldönümünü kutlayan çifti tebrik eden Tuğba Özerk, dikkat çeken bir yorumda bulundu.Tuğba Özerk; "Gerçekten yürekten kutlarım sizleri, böyle büyük aşklar, aşklar ve evlilikler de var. Ne mutlu size, benim de üç evliliğim oldu ve bitti ancak evliliğe küs değilim ama nasipten ötesi de yok diyelim" şeklinde konuştu.Ünlü şarkıcı Özerk, Erhan Kanioğlu ile 2006 - 2008 yılları, Altan Nuh ile 2016 - 2017 yılları ve Gökmen Tanaçar ile 2021 - 2022 yılları arasında evli kaldı.