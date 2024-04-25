  • USD: 32,47 - 32,53
  • EURO: 34,71 - 34,77
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Merve Boluğur'dan 'Geceler' paylaşımı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Merve Boluğur 'Gecelerde ben' notuyla peş peşe paylaşım yaptı.

Ekleme: 25.04.2024 - 09:41 Güncelleme: 25.04.2024 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Eski fenomen dizilerden 'Acemi Cadı' dizisinde hayat verdiği 'Ayşegül' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Merve Boluğur, şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan evliliğini bitirdiği gündem beri bambaşka birine dönüştü.

Sosyal medyada aktif olan isim, her paylaşımıyla kendisinden konuşturmayı başarıyor.

Merve Boluğur'dan 'Geceler' paylaşımı

'Gecelerde ben'

Boluğur, şimdi de 'Gecelerde ben' notuyla paylaştığı kareleriyle dikkat çekti. Boluğur siyah mini elbisesiyle verdiği pozları peş peşe paylaştı. Ünlü ismin o pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Merve Boluğur'dan 'Geceler' paylaşımı
Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı açıklanacak
Başket'te Trabzon coşkusu! Bakan Uraloğlu: Trabzon, Doğu Karadenizin en fazla ihracat yapan şehri
Şili Meclisi'nde skandal! Türkiye'den sert tepki: Yok hükmünde!
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması! Tarih verdi: Türkiye yüzyılı maarif modeli
Türkiye'nin barış gücü planını Arap ülkeleri kabul etmedi
MSB: Son 1 haftada 54 terörist etkisiz hale getirildi
Çorlu'daki tren kazası davasında cezalar belli oldu
MSB'den Irak ile Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi açıklaması
Türkiye aşı üretim üssü olacak: Geri sayım başladı! Hıfzıssıhha’yla yüzde 86'sı yerlileşecek
İYİ Parti'de istifa furyası! O isim resmen duyurdu
Başkan Erdoğan ve Özgür Özel TBMM resepsiyonunda ne konuştu? İşte Erdoğan-Özel konuşmasının detayları!
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 34 bin 305'e yükseldi
Alman gündemine damga vuran görüşmede çarpıcı sözler: Başkan Erdoğan her zaman daha cesur!
Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz’ın ölüm nedeni belli oldu: Evinde cansız bedeni bulunmuştu!
72 saatlik çile: Trenlerin kafa kafaya çarpıştığı Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda son durum!
Çanakkale Kara Savaşları’nın 109. yıldönümü etkinlikleri başladı
Soykırımın finansörü ABD utanmadan Türkiye'yi suçladı
Konutta fiyat artışı enflasyonun altında
Bakan Yerlikaya duyurdu! 7 ilde DEAŞ operasyonu
Ankara'da kritik zirve... Erdoğan ve Steinmeier'den önemli açıklamalar
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Whatsapp kullanıcılarına müjde! Yeni dönem başlıyor

Whatsapp kullanıcılarına müjde! Yeni dönem başlıyor

iOS 17.5 beta 3 yayınlandı! Yeni güncellemede tarihi özellik

iOS 17.5 beta 3 yayınlandı! Yeni güncellemede tarihi özellik

Araç sahiplerine müjde! Akaryakıta indirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! Akaryakıta indirim geliyor

Yasa kabul edildi! Bir pazarı daha kaybetmek üzere: Ya kapatılacak ya satılacak

Yasa kabul edildi! Bir pazarı daha kaybetmek üzere: Ya kapatılacak ya satılacak

Elon Musk, YouTube'a rakip oldu: X TV özellikleri tanıtıldı

Elon Musk, YouTube'a rakip oldu: X TV özellikleri tanıtıldı