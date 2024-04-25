Merve Boluğur'dan 'Geceler' paylaşımı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Merve Boluğur 'Gecelerde ben' notuyla peş peşe paylaşım yaptı.

Eski fenomen dizilerden 'Acemi Cadı' dizisinde hayat verdiği 'Ayşegül' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Merve Boluğur, şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan evliliğini bitirdiği gündem beri bambaşka birine dönüştü.Sosyal medyada aktif olan isim, her paylaşımıyla kendisinden konuşturmayı başarıyor.Boluğur, şimdi de 'Gecelerde ben' notuyla paylaştığı kareleriyle dikkat çekti. Boluğur siyah mini elbisesiyle verdiği pozları peş peşe paylaştı. Ünlü ismin o pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.