Barış Arduç'tan eşine övgüler!

Temmuz 2020'de evlenen Gupse Özay ile Barış Arduç, 2022'de de kızlarını kucaklarına almıştı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çift, mutlu beraberlikleriyle sık sık gündeme geliyor.Önceki gün galada boy gösteren Arduç, bir muhabirin yönelttiği soruya verdiği cevapla hayranlarından yine alkışı aldı. Dış görünümün işini düzgün yapmadıktan sonra bir önemi olmadığını belirten Arduç'a muhabirden enteresan bir yorum geldi."Yakışıklılığınızın dezavantajını daha çok Gupse Özay görüyordur" diyen muhabire Barış Arduç, "Esasında ben dünyanın en hoş kadınıyla beraberim" yanıtıyla gönülleri yine fethetti.Sosyal medyada yakışıklı oyuncuya, "Bu ne saçma ayıp bir soru", "İnanılmaz abuk bir soruya muhteşem bir yanıt", "Gupse kocan olay tadına çıkar" ,"Bu adamı boşuna sevmedik" yorumları yağdı.