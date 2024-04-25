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Barış Arduç'tan eşine övgüler!

Beraber rol aldıkları "Deliha" filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlü isimlerden. Arduç, eşiyle ilgili yaptığı açıklamayla hayranlarını yine mest etti.

Ekleme: 25.04.2024 - 09:39 Güncelleme: 25.04.2024 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Temmuz 2020'de evlenen Gupse Özay ile Barış Arduç, 2022'de de kızlarını kucaklarına almıştı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çift, mutlu beraberlikleriyle sık sık gündeme geliyor.

Önceki gün galada boy gösteren Arduç, bir muhabirin yönelttiği soruya verdiği cevapla hayranlarından yine alkışı aldı. Dış görünümün işini düzgün yapmadıktan sonra bir önemi olmadığını belirten Arduç'a muhabirden enteresan bir yorum geldi.

"Esasında ben dünyanın en hoş kadınıyla beraberim"

"Yakışıklılığınızın dezavantajını daha çok Gupse Özay görüyordur" diyen muhabire Barış Arduç, "Esasında ben dünyanın en hoş kadınıyla beraberim" yanıtıyla gönülleri yine fethetti.

"Bu ne saçma ayıp bir soru"

Sosyal medyada yakışıklı oyuncuya, "Bu ne saçma ayıp bir soru", "İnanılmaz abuk bir soruya muhteşem bir yanıt", "Gupse kocan olay tadına çıkar" ,"Bu adamı boşuna sevmedik" yorumları yağdı.

Barış Arduç'tan eşine övgüler!

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