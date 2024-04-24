Teoman takipçilerini geçmişe götürdü

Son dönemde yaptığı açıklamalar ile gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Teoman, sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya başladı. Çocukluk ve gençlik yıllarına ait anılarını takipçilerinin beğenisine sunan Teoman fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi."ANNEM BANA ELİ ÖPÜLECEKLER LİSTESİ VERİYOR"Teoman son olarak sünnet fotoğrafını paylaştı ve şu notu düştü: "Annem bana eli öpülecekler listesi veriyor. Anneannen ve babaannen. Başka kimsenin elini öpmeyeceksin. Diğer insanların sadece elini sık." #FasaFiso kitabından..."Ünlü şarkıcı Teoman'ın paylaşımı takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.