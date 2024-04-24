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Nuri Alço'dan sevindiren haber!

Geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanan ve kalp pili takılan oyuncu Nuri Alço taburcu oldu.

Ekleme: 24.04.2024 - 08:40 Güncelleme: 24.04.2024 - 08:41 / Editör: Ozge Selin
Eskişehirli usta oyuncu Nuri Alço, 6 Nisan’da evinde rahatsızlanmıştı. Yakınları tarafından Eskişehir’deki özel bir hastaneye götürülen Alço, ilk muayenesinin ardından tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesine alındı.

Hayati tehlikesini atlatan ve tedavisi tamamlanan Nuri Alço, daha sonra ambulansla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Kalp pili takılan Nuri Alço taburcu oldu.

EŞİ PAYLAŞTI

Burcu Alço, eşinin bir karesini paylaşarak "Terk etmedi sevdan beni... 17 gün sonra şükürler olsun" notunu düştü.

Türk sinemasının ünlü oyuncularından Nuri Alço (73), Eskişehir'deki evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenilmişti.

Nuri Alço'dan sevindiren haber!
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