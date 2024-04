Madonna'ya dava şoku!

Ünlü pop yıldızı Madonna, geçirdiği rahatsızlık sonrası turnesine devam ediyor..Ancak şarkıcı, ikinci kez sahneye geç çıkmakla suçlanıyor.ABD'nin başkenti Washington federal mahkemesinde cuma günü açılan bir davada ünlü pop yıldızı Madonna'nın üç hayranı, şarkıcıyı aralık ayında Capital One Arena'da verdiği her iki konserde de sahneye iki saat geç çıkarak yasaları çiğnemekle suçladı.Hayranların avukatları, "Tüketicileri sıcak ve rahatsız bir ortamda, sahne performansı için saatlerce beklemeye zorlamak, Madonna'nın kibirli ve hayranlarına karşı tamamen saygısız olduğunun bir göstergesidir" diye yazdı.Daha önce de dava açılmıştıŞarkıcının konserine giden Michael Fellows ve Jonathan Hadden adlı iki kişi, Madonna'nın söz verilen konser başlangıç saatine sadık kalmadığını öne sürerek şarkıcıya dava açtı.13 Aralık'ta New York'ta Barclays Center'da düzenlenen konsere gelen hayranlar, konserin 20:30'da başlamasını gerekirken 22:30'da başladığını dile getirdi. Geç başlayan konserin geç bitmesi, toplu taşıma seçeneklerini de azalttığı için konsere gidenleri zor durumda bıraktı.Benzer bir durum 2016 yılında da yaşanmıştı. Rebel Heart Turnesi'ne çıkan Madonna, konserlerine iki saat geç çıktığı için tepki çekmişti.