Zayıflama hapı iddiasını reddetti
Kelly Osbourne doğum yapmasından kısa süre sonra 40 kilo birden verdi. Zayıflama ilacı kullandığı iddia edilen Kelly Osbourne konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Müzisyen Ozzy Osbourne ile TV sunucusu Sharon Osbourne'un kızı Kelly Osbourne, ilk çocuğunu kucağına almasının ardından 40 kilo vererek doğum kilolarından kurtuldu. Kelly Osbourne, zayıflama ilacı kullanarak kilo verdiği yönünde çıkan iddialara cevap verdi.
40 KİLO VEREN KELLY OSBOURNE ZAYIFLAMA HAPI İDDİASINI REDDETTİ
Ünlü isim, hastalık dışı reçete edilen Tip 2 diyabet ilacını kullandığı yönündeki söylentileri yalanladı.
Kelly Osbourne; "Herkesin ilacı benim aldığımı düşündüğünü biliyorum ama kullanmadım. Bunun nereden çıktığını bilmiyorum. Annem kullandı" dedi. Ünlü ismin zayıflama ilacı açıklaması gündeme geldi.
40 KİLO VEREN KELLY OSBOURNE ZAYIFLAMA HAPI İDDİASINI REDDETTİ
Ünlü isim, hastalık dışı reçete edilen Tip 2 diyabet ilacını kullandığı yönündeki söylentileri yalanladı.
Kelly Osbourne; "Herkesin ilacı benim aldığımı düşündüğünü biliyorum ama kullanmadım. Bunun nereden çıktığını bilmiyorum. Annem kullandı" dedi. Ünlü ismin zayıflama ilacı açıklaması gündeme geldi.