Zayıflama hapı iddiasını reddetti

Müzisyen Ozzy Osbourne ile TV sunucusu Sharon Osbourne'un kızı Kelly Osbourne, ilk çocuğunu kucağına almasının ardından 40 kilo vererek doğum kilolarından kurtuldu. Kelly Osbourne, zayıflama ilacı kullanarak kilo verdiği yönünde çıkan iddialara cevap verdi.Ünlü isim, hastalık dışı reçete edilen Tip 2 diyabet ilacını kullandığı yönündeki söylentileri yalanladı.Kelly Osbourne; "Herkesin ilacı benim aldığımı düşündüğünü biliyorum ama kullanmadım. Bunun nereden çıktığını bilmiyorum. Annem kullandı" dedi. Ünlü ismin zayıflama ilacı açıklaması gündeme geldi.