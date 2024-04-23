TikTok fenomeni hayatını kaybetti

29 yaşındaki Tiktok fenomeni Eva Evans hayatını kaybetti. Eva Evans ile ilgili köyü haberini kız kardeşi Lila Joy sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.Joy, bir fotoğrafını paylaşarak, "Dün ailem, tatlı, harika, yaratıcı, sevgi dolu ve komik kız kardeşim Eva'nın öldüğü haberini aldı. 24 saat geçmesine rağmen hâlâ inkâr ve kabullenme arasında gidip geliyorum, bu yüzden bu haberin ne kadar inanılmaz ve kabullenilmesi zor olacağını anlıyorum" ifadelerini kullandı.Ünlü fenomenin ölüm detayına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.