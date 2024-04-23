TikTok fenomeni hayatını kaybetti
Tiktok'ta çektiği videolar ile adından söz ettiren Eva Evans'ın hayatını kaybettiğini kardeşi Lila Joy duyurdu. Eva Evans'ın ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
29 yaşındaki Tiktok fenomeni Eva Evans hayatını kaybetti. Eva Evans ile ilgili köyü haberini kız kardeşi Lila Joy sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.
TIKTOK FENOMENİ EVA EVANS HAYATINI KAYBETTİ
Joy, bir fotoğrafını paylaşarak, "Dün ailem, tatlı, harika, yaratıcı, sevgi dolu ve komik kız kardeşim Eva'nın öldüğü haberini aldı. 24 saat geçmesine rağmen hâlâ inkâr ve kabullenme arasında gidip geliyorum, bu yüzden bu haberin ne kadar inanılmaz ve kabullenilmesi zor olacağını anlıyorum" ifadelerini kullandı.
Ünlü fenomenin ölüm detayına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
TIKTOK FENOMENİ EVA EVANS HAYATINI KAYBETTİ
Joy, bir fotoğrafını paylaşarak, "Dün ailem, tatlı, harika, yaratıcı, sevgi dolu ve komik kız kardeşim Eva'nın öldüğü haberini aldı. 24 saat geçmesine rağmen hâlâ inkâr ve kabullenme arasında gidip geliyorum, bu yüzden bu haberin ne kadar inanılmaz ve kabullenilmesi zor olacağını anlıyorum" ifadelerini kullandı.
Ünlü fenomenin ölüm detayına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.