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Rekor tazminat davası

David Beckham, eski arkadaşı Mark Wahlberg'e dava açması ile gündeme geldi. David Beckham, Mark Wahlberg'in iş anlaşmaları sırasında kendisini yanlış yönlendirdiğini söyledi.

Ekleme: 23.04.2024 - 09:39 Güncelleme: 23.04.2024 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Eski futbolcu David Beckham, Mark Wahlberg'in kısmen sahibi olduğu F45 Training adlı şirkete dava açtı.

Habertürk'te yer alan habere göre; David Beckham, eski arkadaşının iş anlaşmaları sırasında kendisini yanlış yönlendirdiğini söyleyerek, Wahlberg'ü, şirketini milyonlarca dolar kaybetmesine sebep olan 'hileli davranışlarla' suçladı.

Mahkeme belgelerine göre; 48 yaşındaki emekli İngiliz futbolcu David Beckham, Mark Wahlberg'in şirketinin kendisini bir onay anlaşması imzalamak için kandırdığını iddia etti. Futbol yıldızının şirketi ilk kez Mayıs 2023'te şikâyette bulunmuştu.

Rekor tazminat davası

David Beckham, Los Angeles'ta yaşamaya başlayınca 52 yaşındaki ABD'li oyuncu Mark Wahlberg ile dostluk kurdu. Beckham, ilk olarak Ağustos 2021'de F45'in küresel elçisi olarak anlaşma yaptı. Ancak sporcu ve oyuncunun aralarındaki dostluk, iş anlaşmazlığıyla gölgelendi.

Mahkeme belgelerine göre; David Beckham, sözleşme görüşmelerinde kendisine teklif edilen 10 milyon doları asla almadığını öne sürdü. İddiaya göre, kendisine tazminat olarak hisse senedi sözü verilmişti, ancak hisse fiyatları düştükten sonra bu hisseler asla teslim edilmedi. Beckham, hisse fiyatları düşmeden önce kendisine vaat edilen hisse senetlerinin saklanması nedeniyle 10 milyon dolar para kaybettiğini iddia etti.

Mark Wahlberg'in avukatları iddiaları reddederken, 'hileli davranış' suçlamalarını temelsiz olarak nitelendirdi.

Avukatlar; "209 sayfalık, 610 paragraflık ikinci kez değiştirilmiş şikâyet dilekçesi, liyakatten yoksunluğunu uzunluğuyla telafi etmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.

Rekor tazminat davası
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